Россия подозревает "Голос Америки" в шпионаже

На "Голос Америки" в России могут быть распространены ограничения в связи с наличием признаков иностранного агента, передает в среду РИА Новости со ссылкой на источник в минюсте РФ.

По его данным, ведомство направило "Голосу Америки" уведомление о принятии Госдумой поправок в российское законодательство, предусматривающих возможность признания ряда иностранных СМИ, действующих на территории России, иностранными агентами.

В письме, в частности, отмечается, что, поскольку в деятельности "Голоса Америки" имеются признаки выполнения функций иностранного агента, на это СМИ могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством.

После одобрения в среду Госдумой данных поправок в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Совет Федерации, а уже после этого, в случае их утверждения верхней палатой парламента, поступят на подпись президента России, отметил собеседник агентства.