Еврокомиссия может возбудить новые дела против Google

Корпорацию Google могут ожидать новые обвинения от Еврокомиссии (ЕК), сообщила в среду еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

При этом еврокомиссар не уточнила, о каких именно обвинениях идет речь.

В конце июня этого года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем в Евросоюзе. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу ее собственного сервиса Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этой площадки, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска товаров и услуг.

В сентябре компания предоставила сервисам сравнения цен на товары такие же возможности для отображения товарных объявлений от продавцов в поисковой системе Google, как и у Google Shopping, чтобы избежать дальнейших штрафов.