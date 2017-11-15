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Airbus получил крупнейший заказ в своей истории

 

Французский авиастроительный концерн Airbus получил крупнейший заказ в своей истории. Он поставит 430 самолетов средней дальности из семейства А320neo четырем бюджетным авиакомпаниям - американской Frontier Airlines, чилийской JetSMART, мексиканской Volaris и венгерской Wizz Air, передает DW

Сделка стоимостью почти в 50 миллиардов долларов будет осуществляться через американский инвестиционный фонд Indigo Partners, контролирующий или имеющий доли в авиакомпаниях. Стороны подписали соглашение о намерениях на международной аэрокосмической выставке в Дубае.

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