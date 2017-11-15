Запасы нефти в США неожиданно выросли

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 ноября, увеличились на 1,9 млн баррелей, или на 0,4%, до 459 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что запасы, напротив, уменьшились на 0,48%, или на 2,2 млн баррелей, до 454,9 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.

При этом товарные запасы бензина выросли на 894 тыс. баррелей и достигли 210,431 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 799 тыс. баррелей до 124,763 млн баррелей, отмечает «Финмаркет».

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и запасов дистиллятов — на 1,8 млн баррелей.