Подписаться на уведомления
 

Вблизи Земли нашли пригодную для жизни планету

 

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили, что красная карликовая звезда Ross 128 имеет небольшую скалистую экзопланету. Объект, получивший обозначение Ross 128b, находится на оптимальном расстоянии от своего солнца и должен иметь на своей поверхности условия, напоминающие земные. Статья ученых опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!, передает Lenta.ru.

На поверхности многих красных карликов возникают мощные вспышки, в результате чего на планеты, которые могут вращаться вокруг них, падает высокоэнергетическое излучение, делающее возникновение жизни невозможным. Однако красный карлик, расположенный на расстоянии всего лишь 11 световых лет от Земли, является менее активной звездой. Это делает Ross 128b более благоприятной для появления живых существ планетой, чем объекты системы TRAPPIST или Proxima.

Экзопланета была обнаружена с помощью 3,6-метрового телескопа в обсерватории Ла-Силья в Чили, на который установлен спектрограф High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS). Он способен с высокой точностью измерять радиальную скорость звезд, по которой можно судить о наличии у них планетных систем.

Хотя Ross 128b находится в 20 раз ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу, экзопланета получает лишь в 1,28 раза больше излучения, чем наша планета. Ученые полагают, что температура на ее поверхности лежит в диапазоне от минус 60 до 20 градусов Цельсия. Однако пока остается неизвестным, лежит ли орбита планеты в зоне обитаемости, что является необходимым условием для существования жидкой воды.

1525 просмотров


Старости
Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы
Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы
Наша погода
Сегодня 20° / 10°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 14° / 10°
18 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0051 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

США-Иран: все дело в деньгах Доклад теневого ЦРУ для haqqin.az комментирует Саид Гафуров
Российская "Правда" тоже написала про Мубариза Мансимова
В Сумгаите автобусы забросали камнями Генпрокуратура+МВД
Путин подарил Саргсяну картину с демоном Обновлено
Великобритания испугалась северокорейских ракет
Столкновения с полицией в центре Брюсселя
Вблизи Земли нашли пригодную для жизни планету
Запасы нефти в США неожиданно выросли
Васиф Талыбов уволил своего заместителя
Airbus получил крупнейший заказ в своей истории
Еврокомиссия может возбудить новые дела против Google
Россия подозревает "Голос Америки" в шпионаже
Российские самолеты разбомбили боевиков в Сирии
За биткоин снова дают 7000 долларов
Мири Юсифа разбирают как горячие пирожки: еще три концерта для бакинцев
В Германии разбился школьный автобус
Дальние бомбардировщики России нанесли групповой удар по террористам
Израиль будет взимать налог с Facebook и Google
Заместитель Али Керимли осталась в тюрьме
Ягуб Эюбов назначен председателем Оргкомитета
В Северной Корее Трампа приговорили к смертной казни
Владимир Путин наградил Ильгара Мамедова Обновлено, фото
Генсек ОБСЕ об урегулировании в Карабахе
В Китае нашли останки Будды
В Харькове повредили автомобиль российского генконсула
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться