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В Сумгаите автобусы забросали камнями Генпрокуратура+МВД

Автор: Отдел информации 

Ряд СМИ распространили информацию о том, что неизвестный обстрелял пассажирский автобус в Сумгаите. Инцидент, якобы, произошел на территории 17 микрорайона.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, данная информация не соответствует действительности.

По словам Эльдара Султанова, в вечерние часы неизвестные забросали камнями два пасажирских автобуса. Пострадавших в результате инцидента нет, однако автобусам нанесен ущерб и в них выбиты стекла.

Данную информацию haqqin.az подтвердили и в пресс-службе МВД.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.

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