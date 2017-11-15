Ряд СМИ распространили информацию о том, что неизвестный обстрелял пассажирский автобус в Сумгаите. Инцидент, якобы, произошел на территории 17 микрорайона.
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, данная информация не соответствует действительности.
По словам Эльдара Султанова, в вечерние часы неизвестные забросали камнями два пасажирских автобуса. Пострадавших в результате инцидента нет, однако автобусам нанесен ущерб и в них выбиты стекла.
Данную информацию haqqin.az подтвердили и в пресс-службе МВД.
В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.