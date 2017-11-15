Российская "Правда" тоже написала про Мубариза Мансимова

Пока Россия и Турция восстанавливают двустороннее сотрудничество на высшем уровне, картину достижений в этой сфере портят отдельные недобросовестные предприниматели, воспользовавшиеся готовностью российской стороны предоставлять выгодные условия для их деятельности на ее территории, пишет российское издание «Правда.Ру» , комментируя скандал с вокруг бизнесмена Мубариза Мансимова, которого обвиняют в уклонении от налогов.

«Судя по всему, мы видим последовательную и целенаправленную систему многолетних сомнительных комбинаций. Вместо 44,8 млн долларов, которые Palmali должна была заплатить в виде налога на прибыль, она "осчастливила" российский бюджет суммой в 1,222 млн долларов", - пишет издание.

Неувязки вскрылись еще в 2013 году, когда российские налоговики проверяли входящее в турецкую группу ООО "Палмали", созданное в 2000 году в Ростове-на-Дону. По итогам этой проверки Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в начале 2016 года возбудило в отношении директора этой компании Алексея Михелева уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). Речь шла о сумме, превышающей 1 млрд 282 млн рублей.

Издание отмечает, что сейчас, когда в России принимаются все новые налоги и стоит задача повысить объем налоговых поступлений в федеральный бюджет, история Palmali не должна снова кануть в лету.