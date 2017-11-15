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США-Иран: все дело в деньгах Доклад теневого ЦРУ для haqqin.az комментирует Саид Гафуров

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ» опубликовала материал, в котором затронула отношения между США и Ираном, ситуацию в регионе и «иранское ядерное досье».

Как пишут аналитики Stratfor, нынешняя администрация США уделяет гораздо больше внимания действиям Ирана на Ближнем Востоке, чем предыдущая. «Вернувшись к обсуждению «иранской ядерной сделки»… Трамп надеется либо обуздать региональное вмешательство Тегерана, либо убедить его расширить соглашение и включить в него ограничения на программу баллистических ракет и поддержку боевых группировок (видимо, речь идет о Сирии – Ред.)».

О том, что администрация президента США Дональда Трампа действительно давит на Иран, говорили многие эксперты. Последняя публикация Stratfor только подтверждает этот факт. Но с чем же связано это давление, ведь, как минимум формально, Иран соблюдает ядерную сделку?

Керри и Зариф

В беседе с haqqin.az известный российский эксперт-востоковед Саид Гафуров объясняет давление на Иран со стороны США очень просто: все дело в деньгах.

«Американцы не хотят об этом говорить, но ситуация на самом деле очень простая. США не хотят разрывать ядерную сделку с Ираном. Но при этом пришло время возвращать замороженные в Америке иранские авуары. А это огромная сумма. Получилось так, что договаривались одни люди, а отдавать Трампу», - отметил наш собеседник.

По словам Саида Гафурова, Дональд Трамп не тот человек, который возвращает деньги, ничего не получив взамен: «Он не хочет и не отдаст деньги. Иранцы это очень хорошо понимают. В Тегеране может и согласились бы на какие-то условия, но у них сложная система управления и никто не может взять на себя эту ответственность».

Саид Гафуров

- Так что же будет дальше?

- В США и без того кризис, угроза инфляции. А тут говорят – надо отдавать полтораста миллиардов Ирану, который еще и на уступки не идет. А кто договаривался об этом? Обама и другие.

Американцы все равно из Ирана «выброшены», так скажем. А тут есть фактор экономической стабильности США. Так что повторюсь, США так и не отдадут деньги.

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США-Иран: все дело в деньгах Доклад теневого ЦРУ для haqqin.az комментирует Саид Гафуров
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