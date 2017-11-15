Деревню Ехро хотят создать рядом с бакинским аэропортом

В Париже в среду состоялась 162-я Ассамблея Международного бюро выставок. На мероприятии делегация Азербайджана представила проект «Баку Ехро 2025», сообщает АзерТАдж.

Руководитель рабочей группы Всемирной выставки «Баку Ехро 2025», министр финансов Самир Шарифов отметил, что Баку, как город-кандидат на проведение Ехро 2025, выступает с темой развития человеческого капитала.

Самир Шарифов сообщил, что основной силой Азербайджана на выставке Ехро 2025 станут более 20 тысяч волонтеров. Баку, расположенный на стыке Европы и Азии, является колыбелью древней цивилизации, светским и многонациональным городом.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, руководитель делегации Азербайджана в Международном бюро выставок Эльчин Амирбеков отметил, что страна является активным членом движения Ехро, на проведенной в Милане выставке Ехро 2015 национальный павильон Азербайджана был удостоен награды, а число его посетителей превысило 3 миллиона человек, сообщил, что в настоящее время этот павильон сооружается в Баку на территории бульвара.

Подчеркнув устойчивое и динамичное развитие Азербайджана, Эльчин Амирбеков сообщил, что недалеко от Бакинского аэропорта, на площади 200 гектаров, обеспеченной всей транспортной инфраструктуры, будет создана деревня Ехро.