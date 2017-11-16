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Для Европы самоопределение народов только где-то в Азии Рар и Фесенко комментируют для haqqin.az

Автор: Отдел политики 

Полная поддержка единства Испании со стороны ЕС свидетельствует о приоритете в современном мире принципа территориальной целостности над понятием самоопределения народов, считает украинский политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко

«Европейцам пример разрушения СССР показал, чем грозит Евросоюзу практика автономизации, а затем  отделения различных регионов, которая ведет к распаду и дроблению стран и союзов», - заявил политолог haqqin.az.

Каталонский кризис мог легко перекинуться в другие провинции Испании, во Францию, Италию, Канаду, Великобританию и даже Германию. Поэтому так решительно ЕС сказала нет каталонцам в праве на самоопределение, уверен В.Фесенко.

«Этот принцип был актуален в начале ХХ века, в период деколонизации, разрушения империй. Сейчас принцип права народов на самоопределение имеет деструктивный характер и ведет к разного рода конфликтам. Это понимают на Западе, поэтому там придерживаются верховенства принципа нерушимости границ. Если на самоопределение еще как-то может претендовать население Шотландии, то Каталония, которая не имеет собственной государственности, как и в случае с Нагорным Карабахом, поступает вопреки международному праву. Ведь нет каталонского народа, как нет и карабахского. Реализация права на самоопределение населения, живущего в Нагорном Карабахе, является грубым попранием международного права, попыткой насильственного изменения границ Азербайджана», - убежден эксперт.

По мнению В.Фесенко, международное сообщество пришло к пониманию контрпродуктивности принципа самоопределения народов, однако отменять его в международных правовых документах пока не спешат. Однако следует всеми возможными средствами в зародыше нейтрализовать его реализацию где бы то ни было.

«К примеру, там, где это предусмотрено конституцией, референдумы об отделении проводить не простым, а квалифицированным большинством в 2/3 голосов, то есть подавляющим большинством голосов населения», - отметил он.

Эксперт считает, что новыми политическими практиками теоретически возможно совмещение принципов территориальной целостности и права на самоопределение. Но, несмотря на это, в современном мире и международном праве все же устойчиво превалирует важное условие обеспечения мировой безопасности – защита территориальной целостности, считает эксперт.               

Несколько иного мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, который считает, что Евросоюз безапелляционно поддержал территориальную целостность Испании исключительно исходя из своих конъюнктурных интересов.

Александр Рар

«ЕС очень осторожно подошел к каталонскому вопросу, дабы не дать повода в подозрениях в сочувствии стремлению каталонцев отделиться от Испании. Мадрид - союзник ЕС, член НАТО, и, естественно, никаких других взглядов, кроме как однозначной поддержки единства Испании, не могло быть. Справедливости ради надо сказать, что, случись в Каталонии кровопролитие, поддержка Мадрида была не столь однозначной», - уверен он.

Европа проявляет избирательный подход в вопросах территориальной целостности. В случае с Испанией – один, а, скажем, с Косово - другой. А все потому, что Испания - часть Евросоюза, а Сербия нет. Соответственно, и разное отношение к проблеме сепаратизма, подчеркивает эксперт.

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