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Путин впервые встретился с лидерами ЛНР и ДНР

 

Президент России Владимир Путин в среду в первый раз провел переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин обсудил с Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука относительно обмена пленными между Украиной и «республиками» Донбасса.

Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука. Песков добавил, что инициатива нашла поддержку и у руководства ДНР и ЛНР. Также Захарченко и Плотницкий обратили внимание на то, что вопрос предстоит дополнительно проработать с представителями Украины, указал пресс-секретарь президента России.

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