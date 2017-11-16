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Президент хотел отдать власть жене, но его остановили наше послесловие

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Во всяком случае, именно так военные, блокировавшие правительственные здания и президентскую резиденцию в Хараре, столице страны, объясняют происходящее. Хотя и сообщается, что президент Роберт Мугабе с супругой находится под домашним арестом, никто не говорит о конституционном перевороте и не объявляет себя военным диктатором.

Все началось, наверное, еще в августе, когда вице-президент Эммерсон Мнангагва почувствовал себя плохо и обвинил в этом жену главы государства Грейс Мугабе. Дело в том, что в начале 2018 года в стране должны пройти президентские выборы, и до этого момента для участия в них заявился только один кандидат – сам 93-летний Роберт Мугабе. Он правит страной с 1980 года, 37 лет подряд, а последние годы значительную часть времени проводит в Сингапуре, где его лечат от рака простаты.

Роберт Мугабе

Всем, и, очевидно, ему самому понятно, что пришло время подумать о преемнике, и Мугабе остановил свой выбор на Грейс. Жена президента младше его на сорок лет, и большую часть времени после их заключения брака в 1996 году держалась в стороне от политики, но последние несколько лет стала все активнее подключаться к управлению страной. Предполагалось, что на декабрьском съезде правящей партии Zanu-PF ее сделают вторым вице-президентом и официальным преемником Мугабе.

Грейс Мугабе

Это очень не понравилось первому вице-президенту Мнангагве, который считал себя основным претендентом на президентское кресло. Мнангагве 75 лет, он заслуженный ветеран партизанских сражений еще 70-х годов с тогдашним родезийским режимом, он создавал армию Зимбабве, как стала называться Родезия после освобождения от колониального гнета, и опирается на поддержку других ветеранов и, соответственно армию. Грейс пыталась заручиться поддержкой более молодого поколения зимбабвийцев, но это ей не очень удалось, поскольку она фигура очень противоречивая, своевольная и падкая на роскошь.

Эммерсон Мнангагве

Между те под давлением жены Роберт Мугабе отправил в отставку Эммерсона Мнангагве, чисто по-африкански обвинив того, будто он хочет лишить президента власти с помощью колдовства. Экс-вице-президент от греха подальше уехал в ЮАР, а через несколько дней после его отставки войска вошли в столицу под предлогом «борьбы с криминальными элементами в окружении президента Мугабе». Времена меняются, и в Африке никто не хочет прослыть военным диктатором, поэтому, очевидно, заговорщики ищут варианты, как осуществить передачу власти Мнангагве максимально законным образом.

В любом случае очевидно, что правление самого старого главы государства в мире подошло к концу. Начав править в качестве молодого и прогрессивного руководителя, Мугабе понемногу набрался самых плохих замашек, свойственных авторитарным лидерам, и когда-то богатейшая Родезия превратилась в нищую Зимбабве, удивлявшую весь мир запредельными цифрами инфляции. Новому лидеру в любом случае придется иметь дело с трудными экономическими проблемами, которые достанутся ему в наследство от Мугабе. С другой стороны, не следует ждать каких-то радикальных изменений. В конце концов, Эммерсон Мнангагве все эти долгие десятилетия правления Мугабе был все время рядом с ним и разделяет ответственность за нынешнее положение страны.

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