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В Анкаре запретили фестиваль немецких фильмов о геях

 

В Анкаре запретили фестиваль немецких фильмов о геях. Как сообщает Reuters, администрация губернатора Анкары запретила фестиваль, который был запланирован на 16-17 ноября, ссылаясь на соображения безопасности и риски терроризма. В рамках фестиваля был запланирован показ 4 фильмов.

 «Учитывая, что содержание фильмов может вызвать недовольство и вражду в отношении части общества и  сообщения разведки о том, что террористические организации стремятся атаковать инакомыслящие группы или отдельных лиц, считаем, что содержание фильмов может быть провокационным и вызвать реакцию», - говорится в  заявлении администрации Анкары.

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