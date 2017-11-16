В Анкаре запретили фестиваль немецких фильмов о геях. Как сообщает Reuters, администрация губернатора Анкары запретила фестиваль, который был запланирован на 16-17 ноября, ссылаясь на соображения безопасности и риски терроризма. В рамках фестиваля был запланирован показ 4 фильмов.

«Учитывая, что содержание фильмов может вызвать недовольство и вражду в отношении части общества и сообщения разведки о том, что террористические организации стремятся атаковать инакомыслящие группы или отдельных лиц, считаем, что содержание фильмов может быть провокационным и вызвать реакцию», - говорится в заявлении администрации Анкары.