У Италии появился официальный гимн

Национальным гимном Италии утвердили популярную «Песню итальянцев» на слова Гоффредо Мамели. Такое решение приняла конституционная комиссия Сената страны.

С момента образования Итальянской республики 71 год назад гимном страны считался «Гимн Мамели». Однако его статус не был прописан в конституции.

Теперь в качестве гимна в главном законе государства указана «Песнь итальянцев» (Il Canto degli Italiani). Текст к ней написал поэт Гоффредо Мамели в 1847 году, музыка принадлежит Микеле Новаро.

C 1980-х годов в Италии предлагали заменить «слишком политизированный» «Гимн Мамели» на мелодию из оперы Джузеппе Верди «Набукко» — «Лети, мысль, на золотых крыльях».