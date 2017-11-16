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Вчерашние землетрясения нанесли ущерб десяткам домов

 

В результате двух землетрясений в Азербайджане нанесен ущерб свыше 130 жилым домам. Как сообщил глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов, в результате землетрясения в Агдамском районе нанесен ущерб 130 жилым домам и одной школе, передает Trend.

Согласно информации, наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.

Землетрясение магнитудой 5.7 в Агдамском районе произошло в 23:48 15 ноября. Другое землетрясение с магнитудой в три балла было зафиксировано в Бардинском районе 16 ноября в 02:02:27.

Землетрясения также ощущались в окрестных районах. Согласно информации, предоставленной ранее первым заместителем главы исполнительной власти Тертерского района, председателем районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Рамизом Шабановым, в результате землетрясения в районе разрушены три жилых дома и один сарай.

В настоящее время в районах, затронутых землетрясением, проводятся уточнения относительно масштабов нанесенного ущерба.

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