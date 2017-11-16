Ильхам Алиев открыл новый Олимпийский комплекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии Апшеронского Олимпийского спортивного комплекса в городе Хырдалан, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.
Министр молодежи и спорта Азад Рагимов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.
После ознакомления с комплексом президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Апшеронского района и спортсменами.
Трехкратный чемпион мира по борьбе Гаджи Алиев выразил признательность главе государства за оказываемые высокое внимание и заботу.
В заключение было сделано фото на память.