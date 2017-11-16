Атамбаев разорвал соглашение с Казахстаном

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения и протоколов о помощи Казахстана Кыргызстану в размере 100 млн долларов США. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента.

Закон был принят Жогорку Кенешем (парламентом Кыргызстана) 9 ноября 2017 года и должен вступить в силу со дня официального его опубликования. Положениями статьи 2 закона МИД КР поручается в установленном порядке уведомить правительство Казахстана о денонсации (прекращении действия) соответствующих соглашения и протоколов.

Ранее МИД Кыргызстана официально уведомил Астану о начале процедур по денонсации названных документов.

Напомним: соглашение и протоколы к нему по предоставлению Казахстаном Кыргызстану помощи в размере 100 млн долларов для реализации дорожной карты по присоединению республики к ЕАЭС было подписано 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Деньги планировалось перечислять поэтапно сумма же первого транша составляла 41 млн долларов.