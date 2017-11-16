Массовые аресты экс-полицейских в Турции

Турецкие силы безопасности проводят в 30 провинциях страны операцию по задержанию 108 бывших сотрудников полиции, подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает сегодня телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ордеры на арест выдала прокуратура Анкары. 60 подозреваемых уже задержаны.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основные акции противостояния произошли в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли более 240 турецких граждан и более 2 тыс. получили ранения. Мятеж был подавлен. После мятежа в Турции были арестованы более 50 тыс. человек и уволены или отстранены от работы более 140 тыс. госслужащих.