Бывшего главу филиала банка арестовали в зале суда

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу о присвоении денежных средств бывшей главой Баиловского филиала Dəmir Bank Фарах Рашадатли, кассиром Тамамгюль Ханларовой и сотрудником банка Фаризом Гулиевым, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствует на процессе судья Афган Гаджиев.

Потерпевшие по делу выступили с ходатайствами о замене меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Фарах Рашадатли на арест.

Адвокат обвиняемой Ф.Рашадатли Рашад Мирмехтизаде, в свою очередь, подал ходатайство о направлении уголовного дела в отношении его подзащитной на повторное расследование.

Суд удовлетворил ходатайства потерпевших, и Ф.Рашадатли была арестована в зале суда.

Очередное заседание суда состоится 21 ноября.