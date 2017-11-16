Конфликт в Болгарии, в который впутали Азербайджан

В Болгарии разгорелся скандал с участием бывшего главного тренера сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Златана Ванева.

Он конфликтует с Федерацией тяжелой атлетики Болгарии. В ходе спора постоянно "всплывают" воспоминания о периоде, когда Ванев работал в нашей стране.

Суть проблемы в том, что федерация отказывается регистрировать клуб Ванева в городе Русе. Прославленный в прошлом спортсмен дважды обращался за получением лицензии, но так ее и не получил. Ванев жалуется на предвзятое отношение к нему со стороны федерации.

«Мне назвали две причины отказа, - рассказывает экс-главный тренер сборной Азербайджана. – Первая: Генеральная ассамблея федерации в 2015 году решила не принимать новых членов. А второй аргумент состоит в том, что в Русе, дескать, нет необходимости в новом клубе, потому что уже есть один, который якобы работает хорошо. Из-за этого мои воспитанники вынуждены были выступать за клуб из города Сливен. 16 ребят смогли завоевать четыре золотые медали, две серебряные и две бронзовые.

Я никогда не ссорился с президентом болгарской федерации Неделчо Колевым или генсеком Бориславом Гидиковым. Когда я отправился в Азербайджан с моим подопечным Валентином Христовым, федерация Болгарии получила за него и Боянку Костову 800 тысяч левов (по сегодняшнему курсу это более 480 тысяч долларов. – Ред.).

Когда я начал работать в Русе, то оснастил клуб восемью подиумами. Мы даже провели официальное открытие клуба».

Ванев намерен жаловаться на федерацию в местные спортивные организации.

«При отсутствии возможности регистрации клубов некоторые люди продают свои собственные. Радостин Димитров предложил мне купить его клуб в городе Обзор за 10 тысяч левов», - заявил он.

Между тем президент федерации Неделчо Колев отреагировал на слова Ванева, предъявив официальные документы.

«Решение не принимать новых членов – не мое, - говорит глава руководства болгарской тяжелой атлетикой. – Так решила Генеральная ассамблея два года назад. Причина в том, что развелось очень много клубов.

Златан Ванев работал в Русе некоторое время назад, и я не знаю, что там произошло. Я жду официальной информации из Азербайджана, чтобы узнать, у скольких спортсменов в этой стране был обнаружен допинг, пока Ванев был там тренером. Их, бесспорно, было больше 50-ти.

Что касается денег, полученных от Азербайджана, то все знают, что мы тогда купили по два набора штанг для всех клубов.

Ванев угрожает мне? Собака лает - караван идет. Пусть делает все, что хочет. Ни суд, ни европейская федерация не помогут ему».

Напомним, что, по официальным данным, при Златане Ваневе в 2014 году девять азербайджанских штангистов были уличены в применении запрещенных препаратов и дисквалифицированы на сроки от двух до четырех лет. Сборная была лишена медалей, завоеванных на чемпионате Европы - 2013, а национальная федерация оштрафована на 500 тысяч долларов.

При Ваневе же Азербайджан покинул перспективнейший юный тяжелоатлет, чемпион Юношеских Олимпийских игр - 2010 Ниджат Рагимов, переехавший в Казахстан из-за отсутствия дисциплины в сборной. И именно Казахстану он впоследствии принес золото Олимпиады в Рио.

Между тем в эти дни подопечный Ванева Валентин Христов, ставший под флагом Азербайджана бронзовым призером Олимпиады - 2012 в Лондоне, тиражирует заявление министра молодежи и спорта Азада Рагимова от 2014 года. Тогда глава ведомства заявил, что «Златан Ванев не участвовал в витаминизации азербайджанских спортсменов, поэтому его вины в том, что азербайджанские спортсмены попались на допинге, нет».

Сам Христов был дисквалифицирован позже. После чемпионата мира - 2015 в американском Хьюстоне он и еще пятеро наших спортсменов были на долгий срок отлучены от спорта. Христов получил 8-летнюю дисквалификацию.

В данный момент Федерация тяжелой атлетики Азербайджана вместе с еще восемью другими федерациями отбывает годичный срок дисквалификации, наложенный на нее Международной федерацией тяжелой атлетики вследствие многочисленных нарушений (три и больше) антидопинговых правил, выявленных при перепроверке допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.