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На юго-востоке Турции ввели комендантский час

 

Власти Турции объявили о введении комендантского часа на юго-востоке страны. Об этом в четверг сообщило агентство Dogan со ссылкой на источник в МВД республики.

По информации агентства, комендантский час введен в 12 поселках уезда Сильван провинции Диярбакыр в рамках проведения контртеррористической операции в регионе.

"Комендантский час вводится 16 ноября, с 06:00 по местному времени, в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан. По имеющимся данным, в регионе скрываются члены ПКК. Время окончания действия режима будет объявлено позднее", - приводит слова своего источника агентство.

В начале ноября Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 283 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Тогда в рамках проведенных спецопераций у подозреваемых обнаружили 66 самодельных взрывных устройства. Некоторые из задержанных планировали совершить теракты в том числе в Анкаре и Стамбуле.

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