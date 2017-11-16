Лидер оппозиции вернулся в Зимбабве

Бывший премьер-министр Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангирай вернулся в страну на фоне политического кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Цвангирай участвовал в президентских выборах 2008 года и одержал победу в первом туре, однако в результате компромиссного соглашения о разделе власти Роберт Мугабе остался президентом страны, а Цвангираи занял пост премьер-министра.

По данным корреспондента телеканала, который летел тем же рейсом в столицу государства - Хараре, что и бывший премьер, в самолете, следовавшем из России, также находились два правительственных министра.

Ранее сообщалось, что военные взяли под свой контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, состоит руководителем страны со времени объявления ею независимости в 1980 году.