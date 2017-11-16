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В Баку судят сотрудников клиники Лейлы Шихлинской

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над сотрудниками клиники, принадлежащей народной артистке республики актрисе Лейле Шихлинской, по обвинению в присвоении денежных средств в крупных размерах, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На сегодняшнем заседании суда под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Подготовительное заседание назначено на 20 ноября.

Всего обвиняемых по делу – шестеро человек, среди которых, в частности, бывший главный бухгалтер клиники Шахла Аббасова и сотрудники клиники - Сакина Эфендиева, Айтен Гусейнова, Медина Гусиева, Елена Абдуллаева и Нигяр Рзагулиева. Всем им предъявлены обвинения по статьям 313 (служебный подлог) и 179 (присвоение денежных средств) УК АР.

Дело в отношении этих лиц было возбуждено еще четыре года назад, по заявлению самой Лейлы Шихлинской, обвинившей их в присвоении 700 тысяч манатов, и вначале рассматривалось Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, а затем – Управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре республики.

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