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4G от Bakcell теперь и в Гяндже фото

 

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане компания Bakcell с радостью объявляет о запуске услуги 4G LTE в городе Гянджа. Услуга «4G Sü[email protected]» от Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных по мобильной сети и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться мобильными и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети интернет везде, где бы они ни находились.

«Мы с гордостью представляем услуги 4G LTE наилучшего качества для абонентов Bakcell, проживающих в Гяндже. Вслед за Баку и Апшеронским полуостровом отныне и наши клиенты в Гяндже смогут пользоваться максимально высоким качеством доступа в интернет на высокой скорости. Сегодня на азербайджанском рынке наблюдается значительное увеличение спроса на услуги 4G и пользовательских устройств, поддерживающих работу в сети 4G. Поэтому мы считаем, что пришло время начать внедрение услуг LTE и в регионах Азербайджана», - говорит Николай Беккерс, главный исполнительный директор Bakcell.

Технология 4G/LTE, представленная компанией Bakcell и поддерживающая скорость передачи данных до 225 Мбит/сек, позволяет абонентам использовать мультимедийные услуги, смотреть мобильное телевидение, проводить видеоконференции, использовать системы мониторинга, а также играть в онлайн-игры на своих мобильных устройствах. 

Компания Bakcell имеет в своем наличии целый ряд коммерческих предложений по услугам 4G как для пользователей смартфонов, так и для пользователей персональных компьютеров. Абоненты Bakcell, проживающие в Гяндже, имеют возможность выбора из множества вариантов, одним из которых является предложение, включающее 5GB мобильного интернета в сети 4G всего за 10AZN в месяц.

Более подробную информацию о коммерческих предложениях Bakcell можно получить на странице: https://suret.bakcell.com/en/offers/3g/smartfonlar_ucun 

Уже сегодня абоненты Bakcell, проживающие в Гяндже, могут бесплатно обменять обычные СИМ-карты на новые СИМ-карты 4G, посетив Центр обслуживания клиентов Bakcell.

Недавно компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала компанию Bakcell «лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Благодаря более чем 6500 базовым станциям сеть компании Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

 

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