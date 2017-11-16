В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщил на своей странице в Твиттер глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.
Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудят текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Встреча проходит за закрытыми дверями в Доме приемов МИД России.
Ожидается, что по итогам встречи названное российское ведомство сделает специальное заявление.
Now: FM Elmar Mammadyarov having meeting with Co-Chairs of Minsk Group in #Moscow on resolution of Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. #Azerbaijan always supports substantial and logical talks for soonest settlement of conflict and ensuring lasting peace in region. pic.twitter.com/F5aZcNBuZG— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) 16 ноября 2017 г.
Напомним: ранее, 14 ноября, в Москве состоялась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Армении Эдвардом Налбалдяном.
Также 20 ноября в Баку прибудет глава МИД России Сергей Лавров. В ходе двусторонних переговоров будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование.