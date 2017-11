В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщил на своей странице в Твиттер глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудят текущую ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Встреча проходит за закрытыми дверями в Доме приемов МИД России.

Ожидается, что по итогам встречи названное российское ведомство сделает специальное заявление.

