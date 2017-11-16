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МИД России: «Азербайджан – наш стратегический партнер»

 

Азербайджан является важным стратегическим партнером России в Кавказском регионе. Об этом сказала сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Ведущийся политический диалог находится на самом высоком уровне», - сказала М.Захарова.

Также она заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 ноября совершит визит в Азербайджан.

По ее словам, в рамках визита С.Лавров проведет встречу со своим азербайджанским коллегой. «На встрече ожидается обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также по вопросам международной повестки», - отметила она.

Кроме того, М.Захарова сообщила, что Сергей Лавров посетит Армению 21 ноября.

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