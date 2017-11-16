Вице-премьер Казахстана на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
Как сообщает АзерТАдж, Ильхам Алиев отметил, что двусторонние азербайджано-казахстанские отношения развиваются весьма успешно.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
Как сообщает АзерТАдж, Ильхам Алиев отметил, что двусторонние азербайджано-казахстанские отношения развиваются весьма успешно.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.