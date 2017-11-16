Министр Багиров на переговорах в ООН

По поручению президента Ильхама Алиева делегация Азербайджана во главе с министром экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багировым приняла участие в 23-й Конференции сторон в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэкологии республики.

23-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата начала свою работу в Бонне 13 ноября. В мероприятии принимают участие представители 196 государств.

Форум открыл генсек ООН Антонио Гутерриш.

Работа конференции продлится до 27 ноября.