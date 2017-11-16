После землетрясения в районе Дербента «Транснефть» приостановила работу участка нефтепровода Баку - Новороссийск вплоть до полного обследования его состояния. Как передает на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«В настоящее время продолжается обследование ширвановского участка трубопровода Баку - Новороссийск (от границы с Азербайджаном до Каспийска). Начало прокачки от Махачкалы в направлении НПС Сулак и дальше на Тихорецкую начнется в полдень», — сказал И.Демин.

По его словам, во всех портах погода стоит рабочая - отгрузка идет по графику, и опозданий в движении танкеров нет.