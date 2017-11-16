Армения приняла новый оружейный кредит от России

16 ноября на очередном своем заседании правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении республике российского оружейного кредита в размере $100 млн, направив документ на ратификацию в парламент, сообщает «Новости Армения».

Согласно документу, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Средства будут предоставлены Армении сроком на двадцать лет, пять из которых считаются льготными с годовой ставкой в 3%.

Напомним, что в июне 2015 года Армения подписала кредитное соглашение с Россией на сумму в $200 млн по закупке российского вооружения.