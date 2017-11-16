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Мугабе отказывается подавать в отставку

 

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своем отказе уйти в отставку на переговорах с военными, посредником на которых выступает католический священник. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Зимбабве.

По данным агентства, Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ). Президент заявляет, что он может уйти от власти, только если проиграет выборы руководителя партии.

Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под свой контроль ситуацию в Зимбабве, выступает католический священник Фиделис Муконори. Мугабе является католиком по вероисповеданию.

Вице-президент и бывший шеф спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва на протяжении последнего года тайно вел переговоры с военными и оппозицией о возможной будущей политической конфигурации в стране после ухода от власти Мугабе. Об этом свидетельствуют документы зимбабвийской разведки, оказавшиеся в распоряжении агентства.

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