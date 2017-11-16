В Азербайджане на сегодняшний день 60 кинозалов, где регулярно демонстрируются местные и зарубежные кинофильмы, сообщил haqqin.az заведующий сектором кинематографии отдела пропаганды и регистрации фильмов Министерства культуры и туризма Юсиф Шейхов.

Кроме Баку, современные кинозалы работают лишь в Гяндже, Масаллы, Хачмасе и Нахчыване. В других районах страны специальных помещений для демонстрации фильмов нет – если кино и показывают, то в оставшихся со времен Союза домах культуры или вообще в каких-нибудь мало приспособленных под это культурное мероприятие учреждениях.

Правда, чиновник Минкультуры утверждает, что в большинстве крупных сел в этих самых домах культуры (ДК) созданы отличные условия - там удобные кресла, хорошее освещение, постоянный обогрев помещений и др. Вместе с тем он не скрыл, что кинозалов не только на селе, но и в городе и даже столице, катастрофически не хватает. В советское время только в Баку было 22 больших кинотеатра, а еще фильмы показывали в разных клубах, на предприятиях и разных ведомствах. Сейчас эта практика практически забыта, но предприниматели начинают осознавать, что кинотеатры могут быть достаточно прибыльным бизнесом.

Завсектором кинематографии отметил, что в Милли Меджлисе уже идет подготовка законопроекта о развитии кино в Азербайджане. Возможно даже, что для привлечения инвестиций в производство, прокат, демонстрацию фильмов сфера кино будет освобождена от ряда налогов. Предусматриваются и определенные льготы для этой сферы, касающиеся, к примеру закупки за рубежом современного оборудования, новейшей техники для производства и демонстрации фильмов.

Коммерческая эффективность станет основой для развития всей отрасли отечественного кино, включая строительство новых кинотеатров в регионах страны, уверен Ю.Шейхов.