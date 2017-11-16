Подписаться на уведомления
 

В Азербайджане катастрофически не хватает кинозалов наши проблемы

Автор: Записал Джейхун Наджафов, отдел социума 

В Азербайджане на сегодняшний день 60 кинозалов, где регулярно демонстрируются местные и зарубежные кинофильмы, сообщил haqqin.az заведующий сектором кинематографии отдела пропаганды и регистрации фильмов Министерства культуры и туризма Юсиф Шейхов.

Кроме Баку, современные кинозалы работают лишь в Гяндже, Масаллы, Хачмасе и Нахчыване. В других районах страны специальных помещений для демонстрации фильмов нет – если кино и показывают, то в оставшихся со времен Союза домах культуры или вообще в каких-нибудь мало приспособленных под это культурное мероприятие учреждениях.

Правда, чиновник Минкультуры утверждает, что в большинстве крупных сел в этих самых домах культуры (ДК) созданы отличные условия - там удобные кресла, хорошее освещение, постоянный обогрев помещений и др. Вместе с тем он не скрыл, что кинозалов не только на селе, но и в городе и даже столице, катастрофически не хватает. В советское время только в Баку было 22 больших кинотеатра, а еще фильмы показывали в разных клубах, на предприятиях и разных ведомствах. Сейчас эта практика практически забыта, но предприниматели начинают осознавать, что кинотеатры могут быть достаточно прибыльным бизнесом.

Завсектором кинематографии отметил, что в Милли Меджлисе уже идет подготовка законопроекта о развитии кино в Азербайджане. Возможно даже, что для привлечения инвестиций в производство, прокат, демонстрацию фильмов сфера кино будет освобождена от ряда налогов. Предусматриваются и определенные льготы для этой сферы, касающиеся, к примеру закупки за рубежом современного оборудования, новейшей техники для производства и демонстрации фильмов.

Коммерческая эффективность станет основой для развития всей отрасли отечественного кино, включая строительство новых кинотеатров в регионах страны, уверен Ю.Шейхов.

1468 просмотров


Старости
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч»
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 18° / 10°
17 Ноя 14° / 11°
18 Ноя 15° / 11°
19 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0022 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Мамедъяров и Налбандян встретятся в декабре Заявление МГ ОБСЕ
Богатые должны делиться наша реплика
Харири едет в Париж
В Армении официально запретили однополые браки
Литва приняла «закон Магнитского»
Саакашвили: «Уничтожим всех олигархов!» видео
В Барде автомобиль насмерть сбил супружескую чету
В Армении пропали российские солдаты
Лукашенко назвал банкиров "скопищем жирных котов"
Бой на востоке Турции: уничтожены террористы
Мария Захарова: «У американцев не хватает денег на карабахское урегулирование?»
Трамп верит Путину, но согласен и со спецслужбами наш комментарий
Мощное землетрясение в Тихом океане
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Адиль Турдукулов: «Азербайджан и Турция должны остановить конфликт между Казахстаном и Киргизией»
Алекс Векслер: Когда иранские военные приблизятся к границам Израиля… эксклюзив
Баку дал согласие на встречу Мамедъярова и Налбандяна
В Зимбабве оппозиция и военные берут власть в свои руки
Под опекой профсоюза одни лишь депутаты споры продолжаются
В Азербайджане катастрофически не хватает кинозалов наши проблемы
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
Государство будет контролировать продовольствие, а кто будет контролировать государство?
Ровнаг Абдуллаев о состоянии главных проектов Азербайджана
Эрдоган снова едет в Россию
В России задумались о строительстве Биткоин-сити
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться