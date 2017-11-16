«Порой наши депутаты просят 4-5 дополнительных путевок, то есть целый «путевой лист». Однако «путевой лист» может быть выдан каждому человеку только раз в год, а народные избранники пытаются получить его по нескольку раз», - заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Саттар Мехбалыев во время осуждения в Милли Меджлисе законопроекта «О бюджете на 2018 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту» и «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2018 год».

Одной из сфер деятельности Конфедерации профсоюзов является, как известно, организация отдыха для трудящихся посредством распределения между ними путевок в санаториях акционерного общество «Курорт». При этом члены профсоюза оплачивают лишь 15 процентов стоимости путевки, остальную сумму выделяет из своих средств Государственный фонд социальной защиты.

Естественно, возникает вопрос: на каком же основании Конфедерация профсоюзов предоставляет путевки депутатам, не являющимся членами какого-то определенного профсоюза?

Вопреки публичному заявлению своего непосредственного начальник С.Мехбалыева, Надир Алиев, помощник председателя Конфедерации, в разговоре с haqqin.az категорически отрицал, что их организация предоставляет путевки в санатории.

«Путевки предоставляются республиканскими комитетами отраслевых профсоюзов. Конфедерация лишь распределяет их по этим комитетам», - утверждал он.

Председатель Республиканского комитета работников строительного сектора Умид Гусейнов, также заверил, что путевки для отдыха предоставляются лишь членам профсоюза.

«Разве депутаты являются членами профсоюза?», - удивился сотрудник редакции.

«В Милли Меджлисе действует профсоюзная организация работников парламента. Возможно, депутаты являются членами этой профсоюзной организации», - предположил Умид Гусейнов.

«Все депутаты являются членами профсоюзной организации работников Милли Меджлиса и платят профсоюзные взносы» - заявила и депутат Малахат Гасанова.

Что ж, поверим заявлению столь уважаемых людей, но все же поинтересуемся, как происходит наделение путевками народных избранников.

Как заявил haqqin.az представитель профсоюзной организации работников Мили Меджлиса Агшин Мамедзаде, путевки для отдыха в санаториях выдаются всем работникам Милли Меджлиса, которые являются членами профсоюза.

«Члены профсоюза оплачивают лишь 15 процентов их стоимости. Льготы также предоставляются также членам семей членов профсоюза, но они оплачивают уже 50 процентов стоимости. Но это распространяется лишь на сотрудников Милли Меджлиса. А как депутаты получают путевки в дома отдыха, этого я не знаю», - заявил Агшин Мамедзаде.

«Когда депутаты хотят отдохнуть в доме отдыха, то мы просто обращаемся за путевками к руководителю профсоюзной организации работников Милли Меджлиса Рафаэлю Гафарову в качестве членов профсоюза», - заявил депутат Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли.

В общем, так или иначе, но депутаты вместе со всеми чадами и домочадцами льготным отдыхом в санаториях, причем не один раз в год, обеспечены.