В Зимбабве оппозиция и военные берут власть в свои руки

Оппозиция и военные Зимбабве, при молчаливом согласии ведущих стран Африки, ведут переговоры о создании переходного правительства, призванного взять в свои руки власть в стране в случае отставки президента страны Роберта Мугабе. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на одного из руководителей ведущей оппозиционной партии страны - "Движение за демократические перемены" (ДДП).

"Идет передача власти, и ее молчаливо поддерживают региональные державы", - сказал представитель оппозиции, имя которого телеканал не называет. - Проходят активные переговоры о формировании переходного правительства и о том, что в состав переходного правительства должна войти оппозиция, - добавил источник. - Кажется, это - уже решенное дело".

В столицу Зимбабве Хараре в среду вечером возвратился лидер оппозиции, глава партии "Движение за демократические перемены" Морган Тсвангираи, находившийся за границей на лечении от онкологического заболевания.