Последнее резкое заявление Биньямина Нетаньяху в отношении Ирана израильский политолог Алекс Векслер объясняет обеспокоенностью в связи с расширением иранского военного присутствия в Сирии непосредственно у границ Израиля.

Комментируя для haqqin.az утверждение израильского премьера о намерении Ирана превратить Сирию в военный плацдарм против Израиля, Векслер выразил полное согласие с ним. Политолог так же не сомневается, что Иран стремится к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию в этом регионе затем, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля.

Векслер подчеркнул, что Израиль проводит силовые операции с тем, чтобы остановить усиление иранского военного присутствия в Сирии. В частности, израильские ВВС уничтожают пути поставок оружия, военные склады «Хезболла» и т.п.

«Иногда об этом сообщают, а иногда - нет. Прямой удар по иранским военным возможен в том случае, если они приблизятся к израильской границе на угрожающее безопасности еврейского государства расстояние», - отметил эксперт.

Вместе с тем Векслер уверен, что Иран остановил свою ядерную программу и никаких разработок по созданию атомного оружия больше не ведет.

«Израильские ВВС пять лет назад вели проработку возможного воздушного удара по некоторым ядерным объектам в Иране. И в данное время оснований для уничтожения ядерных объектов Ирана, подобно тому, как израильская авиация уничтожила иракские ядерные лаборатории в 1981 году, нет. Кстати, в те годы удар нанесли самолеты F-15 и F-16, которые были произведены США для Ирана, но в связи со свержением монархии в 1979 году и приходом к власти антиамериканской власти Хомейни эти самолеты приобрел Израиль. В данное время нет никаких доказательств того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, поэтому на повестке дня израильского правительства вопрос о проведении военной операции на территории Ирана не стоит», - утверждает политолог.

По его словам, ситуация с военным присутствием Ирана в Сирии стало более сложной после того, как Россия заявила о том, что иранские военные, так же как и российские, вправе находится в Сирии, потому что их пригласило сирийское руководство. Но на деле ни России, ни Асаду после окончания гражданской войны и уничтожения ИГ иранские военные на сирийской территории не нужны.

«Зачем Асаду осложнять себе жизнь дислокацией на своей территории военных соседней страны? Кстати, иранцы оказались не очень-то боеспособными в ходе военных действий в Сирии. В отличие от них умение эффективно воевать показала «Хезболла». И в Тегеране понимают, что попытка устроить военный плацдарм против Израиля на сирийской территории обречена на провал. Поэтому, при всей очевидности намерений Ирана в Сирии, ее военные действуют с осторожностью», - объясняет Векслер ситуацию с иранскими подразделениями вблизи границ Израиля.

Тем не менее политолог предупреждает, что как только Израиль почувствует реальную угрозу своей безопасности, его власти немедля перейдут от политической риторики к силовым действиям, причем не только в Сирии, но и в других регионах, откуда будет исходить потенциальная угроза.