Адиль Турдукулов: «Азербайджан и Турция должны остановить конфликт между Казахстаном и Киргизией»

«Казахстан, по сути, ввел санкции в отношении Киргизии. Эти санкции бьют не персонально против Атамбаева, а против всего киргизского народа». Об этом заявил haqqin.az киргизский политолог Адиль Турдукулов.

Турдукулов добавил, что Азербайджан, Турция и другие страны должны также направить свои усилия на пресечение опасного противостояния.

При этом он отметил, что ЕАЭС не является той площадкой, где возможны решения подобных конфликтов.

Отметим, что между Казахстаном и Киргизией уже несколько месяцев продолжается конфликт. Президент Киргизии обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела его страны и в осуществлении экономической блокады сопредельного государства.