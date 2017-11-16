Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком

Сотрудник посольства России сбил на машине двоих человек на пешеходном переходе в центре Киева. Об этом изданию «Украинская правда» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, ЧП произошло вечером 15 ноября. Автомобиль с дипломатическими номерами посольства России сбил женщину с ребенком. За рулем автосредства находился сотрудник данного диппредставительства. В результате женщина получила закрытый перелом, однако госпитализация ей не потребовалась, а у ее дочери был зафиксирован ушиб таза.

Дипломат добровольно прошел медицинское освидетельствование, однако прибор не обнаружил следов алкоголя в его крови. «По словам пострадавших, водитель транспортного средства предоставил им на месте первую помощь», — добавил пресс-секретарь Нацполиции.

В отношении сотрудника посольства России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести». При этом Тракало сообщил, что виновник ДТП защищен дипломатическим иммунитетом, вследствие чего машина и удостоверение у него не были изъяты.

По данным «Украинской правды», речь идет именно об атташе посольства РФ Чингизе Михамадееве.