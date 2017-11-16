Мощное землетрясение в Тихом океане

Сильное землетрясение произошло вечером в четверг в Тихом океане, примерно в 350 километрах к югу от Токио. При этом на побережье действие стихии практически не ощущалось, передает РИА Новости.

Как сообщила метеослужба Японии, магнитуда землетрясения достигала 6,2 по шкале Рихтера, но по японской семибалльной шкале сила подземных толчков в Токио и в близлежащих районах составила только два балла. Эпицентр толчков находился к востоку от острова Аогасима, а сам очаг залегал на морском дне на глубине 20 километров от его поверхности.

По данным названной метеослужбы, угроза цунами не возникла.