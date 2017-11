Президент Трамп завершил свое долгое азиатское турне. И, как пишет The NewYork Times, "после дисциплинированной недели в Азии, Трамп вновь вернулся под огонь критики". Такое ощущение, что если бы была возможность, президент в оставшиеся три года предпочел бы вообще не возвращать домой.

За саму азиатскую поездку его никто не стал ругать. Было решено, что в целом она прошла достаточно спокойно, а повестка была выверенной. Трамп сорвался лишь один раз, когда назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "коротким и толстым". Но это был сущий пустяк на фоне его предыдущих словесных выпадов в адрес Ына. А вот российские ремарки Трампа вызвали настоящую бурю негодования в Америке. В России же просто не поняли, что же хотел сказать американский лидер и решили, что он окончательно запутался.

Он верит Путину, но согласен со своими спецслужбами

Один из уважаемых авторов haqqin.az выразил мнение, что на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге Трамп не принял Путина, потому что для Америки Россия второстепенная страна. С таким вердиктом категорически не могу согласиться. Россия для судеб американской демократии, как выяснилось - ключевая страна. Крайне враждебная, разумеется. Посмотрите на первые полосы крупнейших американских СМИ на следующий день после возвращения Трампа. Там Россия присутствует чуть ли не в половине репортажей, комментариев и колонок под рубрикой "Мнение".

И виной всему стало не краткосрочное общение между Трампом и Путиным, которое так и не вылилось в полновесную встречу или неформальный диалог, а комментарии, которые прозвучали из уст президента США в отношении российского президента. Сначала, направляясь на саммит во Вьетнаме и, находясь на борту Air Force One Трамп назвал тех кто расследует пресловутые связи с русскими "ненавистниками и глупцами", что эти действия являются "атакой" против него со стороны демократов и обрушился на трех экс -руководителей национальной безопасности страны, которые пришли к выводу о вмешательстве России в американские президентские выборы. А о своих отношениях с Владимиром Путиным он заявил следующее: "Каждый раз, когда он видит меня, то говорит "Я не делал этого" (вмешивался в выборы). И я верю, я действительно верю, что когда он говорит мне это, он верит в это. Я думаю, что он очень оскорблен этим (обвинениями)".

Позднее, выступая на пресс-конференции в Дананге, Трамп продолжил тему. Он сказал, что не будет спорить с Путиным о том, вмешивалась ли Россия в выборы в США или нет. «Я верю, что он считает, что он и Россия не вмешивались в выборы», - сказал американский президент. - То, во что он верит, является тем, во что он верит (!)».

Но одновременно на той же пресс-конференции Трамп заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, которые обвинили Россию во вмешательстве в ход президентских выборов в 2016 году.

То есть Трамп верит Путину, но одновременно и согласен со своими спецслужбами, которые утверждают нечто прямо противоположное. Вы что-нибудь поняли из этого?

Занимая сторону врага

Репортер The New York Times Марк Лендер, сопровождавший президента, предположил, что просто тот смертельно устал, хотя люди из его команды утверждают обратное. Как бы то ни было, к нему поспешила его супруга Мелания, которая неоднократно выступала в роли посредника между мужем и прессой. Она задержалась в Китае, поскольку захотела посмотреть Великую китайскую стену и понаблюдать за пандами в пекинском зоопарке.

Но было уже поздно. Рассуждения Трампа о Путине вызвали настоящую ярость как у большой прессы Америки, так и в разведывательном сообществе США. "Российские ремарки: опасная глупость президента", - пишет столичная The Washington Post. "Занимая сторону врага", - вторит ей The New York Times.

Отправленный Трампом в отставку экс-глава ЦРУ Джон Бреннан предполагает, что Владимир Путин имеет особое влияние на нынешнего президента США и мог даже запугать его. «В отношении c русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх», - заявил Бреннан в эфире программы State of the Union. К Бреннану присоединился бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, который сказал после заявлений Трампа во Вьетнаме, что теперь «и русские, и китайцы думают, что могут влиять» на президента США. Россию он при этом назвал «явной угрозой».

На кону - промежуточные выборы

Исторический казус заключается в том, что Россия может оказать влияние на американскую политическую панораму, что называется, "вдолгую". В стане республиканцев наблюдается глубокий раскол. Многие рядовые члены партии горой стоят за своего в доску парня - Трампа, в то время как для истеблишмента партии он как бельмо на глазу. Такие влиятельные члены партии как сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин его просто презирают и ненавидят.

«Сегодня Трамп заявил, что верит в то, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии», - возмутился в очередной раз Маккейн. По его мнению, глава Белого дома пренебрегает американскими интересами из-за того, что доверяет президенту России, а не заявлениям американской разведки.

«В сотрудничестве между двумя странами по Сирии при режиме Башара Асада нет практической пользы. Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу», - резюмировал политик, словно бы компонует обвинительный материал для импичмента.

Хуже всего для республиканцев то, что из-за разногласий с Трампом, вызванных прежде всего Россией, партия может вчистую проиграть промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. По результатам опроса, проведенного в конце октября телеканалом Fox News, Демократическая партия по сравнению с Республиканской имеет более весомую общественную поддержку. Отвечая на вопрос: «Кандидата какой партии вы бы предпочли, если бы выборы в Палату представителей и Сенат проходили сегодня?», 50% респондентов высказались за демократов, 35% - за республиканцев. В ноябре 2016 года аналогичный опрос Fox News выявил межпартийный паритет: 45% против 45%.

При этом личный рейтинг самого Трампа уже несколько месяцев устойчиво держится ниже отметки в 40 процентов и является самым низким президентским рейтингом за последние 70 лет. При таком положении дел у мистера Трампа нулевые шансы на переизбрание в 2020 году, а другие сильные кандидаты в президенты от его партии и не просматриваются. Справедливости следует отметить, что и у демократов их также нет, но время из-за усиливающегося противостоянии в стане соперников работает на них.

Америка осложняет планы Путину

Но растущий конфликт с Соединенными Штатами вносит коррективы и в предвыборные планы президента Путина. Как сообщило РБК, в Кремле обсуждают сценарии, как и когда Владимир Путин объявит о своем участии в выборах. Раньше такая проблема и не стояла. Прежде Владимир Путин объявлял о своем выдвижении в начале декабре. Исключение составил 2011 год, когда Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Путина на съезде "Единой России " в сентябре.

Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава государства еще не делал, однако «определился, что будет участвовать», заявил один федеральный чиновник. На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.

Сам же Путин, который в воскресенье встретился на вилле в получасе езды от вьетнамского Дананга с журналистами пояснил, что он пока так и не скажет, будет ли участвовать в президентских выборах. С чем связана эта неопределенность?

Сила действия и сила противодействия

В Кремле, разумеется, есть свои приоритеты и соображения по поводу того, когда целесообразно объявить, что лидер идет на новый срок. Но видится, что определенной проблемой является презентация Путиным повестки этого будущего срока. А что еще сегодня можно предложить нации? В Сирии идет затяжная война, конец которой, несмотря на оптимистические заверения российских военачальников и не просматривается. Более того, в этой войне растет число жертв со стороны российских военных. Да и вообще эта тема плохо подается российской публике, многие не понимают, зачем нам вообще понадобилось вмешиваться в этот конфликт. Всеобщая гордость за то, что Крым вновь стал российским прошла. Затяжная война на Донбассе давно уже вызывает апатию одних и отторжение других.

Материальное положение подавляющего большинства российских граждан, опять же, несмотря на уверения главы Центробанка Эльмиры Набиуллиной о том, что в стране рекордно низкий уровень инфляции (3.2 процента) не улучшается. Россияне, свидетельствует статистика, все глубже влезают в долги, а их доходы падают.

И одной из причин того, что экономика страны не выходит из кризиса являются американские санкции, которые в обозримом будущем не только не будут свернуты, но наоборот будут нарастать и становиться более предметными.

Центробанк проводит анализ стрессовых сценариев в связи с заявлениями международных партнеров о возможности дальнейшего ужесточения финансовых санкций в отношении России. Об этом, в частности, говорится в недавнем отчете ЦБ об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов.

У американского конгресса есть 180 дней на то, чтобы принятые им секторальные санкции против России вступили в силу. Это произойдет в феврале 2018 года, за месяц до выборов Владимира Путина. То есть Америка также прямо или косвенно будет оказывать влияние на президентскую кампанию в Россию. Ничего не поделаешь в политике как в философии - сила действия равна силе противодействия.