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Мария Захарова: «У американцев не хватает денег на карабахское урегулирование?»

 

В теории, если на одного сопредседателя станет меньше, то формат Минской группы ОБСЕ изменится. Как сообщает «Новости Армения», об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзы о том, что США могут отозвать своего сопредседателя из-за сокращения финансирования Госдепом и что формат Минской группы может быть изменен.

По словам Захаровой, она рассматривает данный вопрос не с практической, а с теоретической точки зрения.

«Это вопрос к американской стороне. Все логично выглядит - если на одного сопредседателя станет меньше, то формат изменится. Там будет минус один сопредседатель. Будет ли так, по каким причинам… денег у них не хватает? Это, конечно, новое слово в американской экономике.

Но если денег не хватает, то это вопрос к американской стороне, а не к нам. Для России тема нагорно-карабахского урегулирования в международной повестке является одной из приоритетных, потому что речь идет не просто о наших соседях - для нас речь идет о народах, с которыми нас связывают не просто формальная сторона международно-правовых документов и обязательства. Нас связывает жизнь, судьба. У нас была общая жизнь, судьба на протяжении десятилетий, столетий. Поэтому для нас тема нагорно-карабахского урегулирования является приоритетной. А виражи американской дипломатии должны комментировать в Госдепе».

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