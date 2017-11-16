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Бой на востоке Турции: уничтожены террористы

 

В провинции Тунджели на востоке Турции началась перестрелка между армией и террористами ПКК, сообщает Haber7.

Согласно информации, в перестрелке были уничтожены четверо террористов.

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