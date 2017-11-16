Лукашенко назвал банкиров "скопищем жирных котов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил привязать оплату труда руководителей белорусских банков к зарплате главы Нацбанка, чтобы та не отличалась от общего уровня заработков в стране, передает Интерфакс.

"Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, "скопищем жирных котов" (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция!). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам", - заявил Лукашенко, заслушивая в четверг доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций в стране.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это - не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально", - сказал Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении президентской пресс-службы. Он добавил, что "по всей стране "зряплаты" быть не должно".

Президент отметил также, что чем богаче люди в стране, тем лучше это для ее руководства.