Подписаться на уведомления
 

Лукашенко назвал банкиров "скопищем жирных котов"

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил привязать оплату труда руководителей белорусских банков к зарплате главы Нацбанка, чтобы та не отличалась от общего уровня заработков в стране, передает Интерфакс.

"Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, "скопищем жирных котов" (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция!). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам", - заявил Лукашенко, заслушивая в четверг доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций в стране.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это - не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально", - сказал Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении президентской пресс-службы. Он добавил, что "по всей стране "зряплаты" быть не должно".

Президент отметил также, что чем богаче люди в стране, тем лучше это для ее руководства.

393 просмотров


Старости
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч»
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 18° / 10°
17 Ноя 14° / 11°
18 Ноя 15° / 11°
19 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0022 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Мамедъяров и Налбандян встретятся в декабре Заявление МГ ОБСЕ
Богатые должны делиться наша реплика
Харири едет в Париж
В Армении официально запретили однополые браки
Литва приняла «закон Магнитского»
Саакашвили: «Уничтожим всех олигархов!» видео
В Барде автомобиль насмерть сбил супружескую чету
В Армении пропали российские солдаты
Лукашенко назвал банкиров "скопищем жирных котов"
Бой на востоке Турции: уничтожены террористы
Мария Захарова: «У американцев не хватает денег на карабахское урегулирование?»
Трамп верит Путину, но согласен и со спецслужбами наш комментарий
Мощное землетрясение в Тихом океане
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Адиль Турдукулов: «Азербайджан и Турция должны остановить конфликт между Казахстаном и Киргизией»
Алекс Векслер: Когда иранские военные приблизятся к границам Израиля… эксклюзив
Баку дал согласие на встречу Мамедъярова и Налбандяна
В Зимбабве оппозиция и военные берут власть в свои руки
Под опекой профсоюза одни лишь депутаты споры продолжаются
В Азербайджане катастрофически не хватает кинозалов наши проблемы
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
Государство будет контролировать продовольствие, а кто будет контролировать государство?
Ровнаг Абдуллаев о состоянии главных проектов Азербайджана
Эрдоган снова едет в Россию
В России задумались о строительстве Биткоин-сити
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться