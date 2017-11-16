В Армении пропали российские солдаты

В Армении пропали двое военнослужащих 102-й российской военной базы. Уже более двух дней по всей стране ведутся их розыски, сообщает армянское издание Терт.ам.

"Они пропали несколько дней назад, и я удивлен, что армянские СМИ об этом узнают только сейчас, - сказал изданию политолог Гагик Гамбарян. - Я лично еще два дня назад знал, что военнослужащие российской военной базы пропали. Русские солдаты с фото двоих пропавших на руках обошли все объекты в Гюмри – ходят по ресторанам, ночным клубам и другим увеселительным заведениям, где любят проводить время их сослуживцы - российские военнослужащие".

По словам Г.Гамбаряна, оба военнослужащих – контрактники.

В свою очередь пресс-секретарь 102-й российской военной базы Андрей Добров на вопрос журналистов ответил, что не владеет информацией, так как находится в отпуску, и посоветовал позвонить на военную базу. В свою очередь работник военной базы ответил журналисту Tert.am, что не может ответить на этот вопрос и что другие его коллеги на данный момент отсутствуют по причине обеденного перерыва.

Гамбарян прокомментировал ситуацию, назвав происходящее "русским почерком", то есть особым стилем работы по утаиванию фактов ЧП от армянских правоохранительных органов. Политолог отметил, что с подобной практикой армянская сторона уже сталкивалась,приведя в пример случай с исчзновением некоего Пермякова, о чем армянские полицейские узнали с опозданием на целых 7 часов. Результатом же данного происшествия, как известно, стало резонансное убийство семьи Аветисянов.