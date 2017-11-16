В Грузии экс-президента Михаила Саакашвили обвиняют в убийстве как минимум троих людей. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За Життя" Вадим Рабинович на политическом ток-шоу "Украинский формат" в эфире телеканала NewsOne.

"У меня очень много друзей в Грузии. Я, действительно, видел положительные сдвиги, которые произошли в Грузии, когда там был президентом Саакашвили. Но у меня был большой друг, в убийстве которого обвиняют Саакашвили, который забрал у него канал и медиа", - рассказал нардеп, с очевидностью имея в виду Бадри Патаркацишвили.

В свою очередь, Саакашвили подчеркнул, что человек, о котором говорит Рабинович, был олигархом, добавив к этому, что сам он Рабиновича ни в каком в убийстве пока не обвинял.

На это Рабинович ответил, что Саакашвили - страшный человек, а кроме того, заявил, что это именно снайперы Саакашвили стреляли в людей на киевском Майдане.

Словесная перепалка завершилась тем, что Рабинович протянул Саакашвили красный галстук, который достал из кармана, предложив политику его съесть: "На, кушай!"

"Этот человек обвиняется в своей собственной стране в убийстве как минимум трех человек. Когда люди вышли на улицы, когда он забрал и медиа, и канал, он (Саакашвили, - Ред.) вывел на улицы полицию, и 508 человек оказались в больнице!" - возгласил Рабинович.

"Против олигарха, против русского олигарха выводил! И придем к власти в Украине - всех олигархов также уничтожим!" - пообещал Саакашвили.