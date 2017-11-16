В Армении официально запретили однополые браки

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян на сегодняшнем заседании правительства озвучил вопрос о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс РА, что, по словам чиновника, обусловлено требованиями реформированной Конституции республики.

В частности, Основной закон устанавливает ряд новых норм, в том числе по части регистрации брака. Д. Арутюнян отметил, что впервые в Армении на законодательном уровне зафиксировано, что браки могут заключаться исключительно между мужчиной и женщиной.

В ответ на вопрос премьер-министра Карена Карапетяна, удивленного тем, что до сих пор запрет на однополые браки не был зафиксирован законодательно, глава минюста сказал, что до нынешнего момента данное положение действовало де-факто.

Арутюнян отметил, что в связи с новыми нормами будут введены и новые санкции. «Это - административная и уголовная ответственность, в зависимости от нарушения», – цитирует министра panorama.am.