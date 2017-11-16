Харири едет в Париж

Президент Ливана Мишель Аун сообщил, что ливанский премьер-министр Саад Харири, ранее объявивший о своей отставке и находящийся сейчас на территории Саудовской Аравии, прибудет в Париж с семьей в субботу, 18 ноября. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление ливанского политика, имевшего встречу с Ауном.

Как отмечает агентство, Харири пробудет во французской столице несколько дней, после чего отправится в Бейрут.

3 ноября Харири отбыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, однако на следующий же день в своем телевизионном обращении из Эр-Рияда неожиданно объявил о собственной отставке с поста, указав, что над его жизнью "нависла угроза". Основной причиной своей отставки Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны", чему "он не смог противостоять".

Ранее, по данным агентства France Presse, Елисейский дворец подтвердил планы Харири прибыть в ближайшие дни в Париж по приглашению президента Эмманюэля Макрона. Комментируя это свое приглашение, Макрон назвал его "жестом дружбы и стремлением содействовать спокойствию в этой стране", а "не предложением политического убежища".