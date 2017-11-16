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Богатые должны делиться наша реплика

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Доклад экспертов Credit Suisse, опубликованный во вторник и анализирующий ситуацию с распределением мирового богатства, продемонстрировал, что мир все больше принадлежит богатым и сверхбогатым людям. Прирост их капиталов идет темпами, за которым никому не угнаться.

За последний год число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 миллиона и сейчас составляет 36 миллионов человек. Это в три раза больше, чем было в 2000 году. Эти люди, составляя 0,7% взрослого населения планеты, владеют 46% мирового богатства, которое сейчас оценивают в 280 триллионов долларов. На противоположном полюсе 3,5 миллиарда взрослых людей в рабочем возрасте, чье состояние меньше 10 тысяч долларов. Их примерно 70%, а принадлежит им лишь 2,7% мирового богатства. В развивающихся странах число таких людей может доходить до 90%, как в Индии, а то и до 100%, как в Африке. В то же время число сверхбогатых, тех, чье состояние превышает 50 миллионов долларов, растет еще быстрее, их число после 2000 года увеличилось впятеро.

И это несмотря на поразивший мир в 2008 году глобальный экономический кризис. Сверхбогатые гораздо лучше других защищены от перепадов рыночной конъюнктуры, а также легче уходят от налогообложения, чем менее состоятельные группы населения.

Как показывают утечки из офшорных зон, клиентами юридических фирм, помогающих укрыться от налогов, являются и без того самые богатые люди планеты.

Анализ швейцарских специалистов показывает, что, хотя новые поколения гораздо более образованы, чем их деды и родители, сейчас накопить большой капитал почти невозможно. Этому препятствует целый ряд причин: сложная экономическая ситуация, выросшая безработица, ужесточившиеся правила приобретения недвижимости. Поэтому расти продолжают в основном капиталы, накопленные до 2000 года.

Впрочем, ситуация на старых рынках и новых различается, и, например, среди сверхбогатых немало представителей Китая. Растущее в мире неравенство требует, очевидно, принятия каких-то мер, которые бы как-то относительно выравнивали ситуацию. При том, что с убийственной бедностью в мире в основном покончено, отсутствие перспектив роста благосостояния убивает стимулы труда и способствует росту недовольства. Таким ростом пользуются политики-популисты, как показал успех Дональда Трампа на президентских выборах: он смог мобилизовать в свою пользу именно голоса тех, кто оказался на обочине американского экономического роста. Подобные же группы населения поддержали выход Британии из Евросоюза, и никто теперь не знает, что теперь делать с этим волеизъявлением, реализация которого больно ударит по стране. Конечно, быть очень богатым приятно, но соображения собственной безопасности и сохранения общественной стабильности подсказывают, что надо больше делиться.

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