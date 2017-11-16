Министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян договорились провести встречу в кулуарах заседания Совета министров ОБСЕ в декабре в Вене, говорится в сегодняшнем заявлении Минской группы ОБСЕ.

Cопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) встретились по отдельности с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. В данных переговорах принял участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ - Анджей Каспшик.

«Сопредседатели подготовят повестку встречи министров, которая будет включать основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения», - сказали сопредседатели, отметив в данной связи, что особое внимание будет уделено именно расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.