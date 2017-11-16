Подписаться на уведомления
 

Еврокомиссии надоела коррупция в Украине

 

У международного сообщества заканчивается терпение в ожидании надлежащих результатов в сфере борьбы с коррупцией в Украине. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью телеканалу «Первый украинский».

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть - правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или в наличии необходимого законодательства, но и в том, как именно дело реализуется», — сказал еврокомиссар.

По словам Хана, Евросоюз видит серьезные недоработки именно в части практического осуществления антикоррупционной работы.

«Как раз в этой связи у международного сообщества все сильней иссякает терпение», — заключил он.

826 просмотров


Старости
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч»
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 18° / 10°
17 Ноя 14° / 11°
18 Ноя 15° / 11°
19 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0022 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Бывшая жена Берлускони вернет ему 60 миллионов
Министру обороны Узбекистана показали оружие ВС Азербайджана фото
Иран отказался от помощи Израиля после землетрясения
Массовые беспорядки в Париже: разгромлены банки
Террористы ракетой уничтожили сирийский танк видео
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Хырдалане
Эльман Рустамов хочет перерезать вены азербайджанской экономике наша аналитика
Армяне провели учения в Карабахе
Бой на севере Ирака: погибли турецкие военные
Жертвы МНБ собираются у виллы Эльдара Махмудова фото
Армения проголосовала за Россию в вопросе Крыма Азербайджан воздержался
Еврокомиссии надоела коррупция в Украине
Мамедъяров и Налбандян встретятся в декабре Заявление МГ ОБСЕ
Богатые должны делиться наша реплика
Харири едет в Париж
В Армении официально запретили однополые браки
Литва приняла «закон Магнитского»
Саакашвили: «Уничтожим всех олигархов!» видео
В Барде автомобиль насмерть сбил супружескую чету
В Армении пропали российские солдаты
Лукашенко назвал банкиров "скопищем жирных котов"
Бой на востоке Турции: уничтожены террористы
Мария Захарова: «У американцев не хватает денег на карабахское урегулирование?»
Трамп верит Путину, но согласен и со спецслужбами наш комментарий
Мощное землетрясение в Тихом океане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться