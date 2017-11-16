Еврокомиссии надоела коррупция в Украине

У международного сообщества заканчивается терпение в ожидании надлежащих результатов в сфере борьбы с коррупцией в Украине. Об этом заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью телеканалу «Первый украинский».

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть - правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или в наличии необходимого законодательства, но и в том, как именно дело реализуется», — сказал еврокомиссар.

По словам Хана, Евросоюз видит серьезные недоработки именно в части практического осуществления антикоррупционной работы.

«Как раз в этой связи у международного сообщества все сильней иссякает терпение», — заключил он.