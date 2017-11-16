МИД Украины назвал все страны, которые проголосовали в ООН против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Против принятия этой резолюции решительно выступила Россия.

Как передает УНИАН, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что на прошедшем 14 ноября голосовании против резолюции выступили: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. Третий комитет 72-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Украинские дипломаты отмечают, что, «несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против - 25 и 77 - воздержались.

Отметим, что Азербайджан в данном голосовании не участвовал.

Отвечая на вопрос haqqin.az по этому поводу, глава пресс-службы МИД республики Хикмет Гаджиев, в частности, сказал:

«Азербайджан и Украина всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта позиция неоднократно находила свое подтверждение в двустороннем и многостороннем форматах. Эта однозначная позиция Азербайджана была вновь продемонстрирована во время принятия резолюции 68/262 «Территориальная целостность Украины» Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. В качестве особого случая, из-за наличия некоторых общих концептуальных и методологических пунктов данной резолюции, азербайджанская сторона не приняла участия в голосовании».

Вместе с тем, по словам Х.Гаджиева, в ходе обсуждения проекта этой резолюции сотрудник Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН сделал заявление и вновь подтвердил ту принципиальную позицию, что Азербайджан полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах.