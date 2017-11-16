Подписаться на уведомления
 

Армения проголосовала за Россию в вопросе Крыма Азербайджан воздержался

Автор: Отдел информации 

МИД Украины назвал все страны, которые проголосовали в ООН против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Против принятия этой резолюции решительно выступила Россия.

Как передает УНИАН, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что на прошедшем 14 ноября голосовании против резолюции выступили: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. Третий комитет 72-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Украинские дипломаты отмечают, что, «несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против - 25 и 77 -  воздержались.

Отметим, что Азербайджан  в данном голосовании не участвовал.

Отвечая на вопрос haqqin.az по этому поводу, глава пресс-службы МИД республики Хикмет Гаджиев, в частности, сказал:

«Азербайджан и Украина всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и эта позиция неоднократно находила свое подтверждение в двустороннем и многостороннем форматах. Эта однозначная позиция Азербайджана была вновь продемонстрирована во время принятия резолюции 68/262 «Территориальная целостность Украины» Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. В качестве особого случая, из-за наличия некоторых общих концептуальных и методологических пунктов данной резолюции, азербайджанская сторона не приняла участия в голосовании».

Вместе с тем, по словам Х.Гаджиева, в ходе обсуждения проекта этой резолюции сотрудник Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН сделал заявление и вновь подтвердил ту принципиальную позицию, что Азербайджан полностью поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах.

5163 просмотров


Старости
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч»
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 18° / 10°
17 Ноя 14° / 11°
18 Ноя 15° / 11°
19 Ноя 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0022 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Бывшая жена Берлускони вернет ему 60 миллионов
Министру обороны Узбекистана показали оружие ВС Азербайджана фото
Иран отказался от помощи Израиля после землетрясения
Массовые беспорядки в Париже: разгромлены банки
Террористы ракетой уничтожили сирийский танк видео
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Хырдалане
Эльман Рустамов хочет перерезать вены азербайджанской экономике наша аналитика
Армяне провели учения в Карабахе
Бой на севере Ирака: погибли турецкие военные
Жертвы МНБ собираются у виллы Эльдара Махмудова фото
Армения проголосовала за Россию в вопросе Крыма Азербайджан воздержался
Еврокомиссии надоела коррупция в Украине
Мамедъяров и Налбандян встретятся в декабре Заявление МГ ОБСЕ
Богатые должны делиться наша реплика
Харири едет в Париж
В Армении официально запретили однополые браки
Литва приняла «закон Магнитского»
Саакашвили: «Уничтожим всех олигархов!» видео
В Барде автомобиль насмерть сбил супружескую чету
В Армении пропали российские солдаты
Лукашенко назвал банкиров "скопищем жирных котов"
Бой на востоке Турции: уничтожены террористы
Мария Захарова: «У американцев не хватает денег на карабахское урегулирование?»
Трамп верит Путину, но согласен и со спецслужбами наш комментарий
Мощное землетрясение в Тихом океане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться